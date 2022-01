The Weeknd, pubblicato il videoclip di Gasoline

L’uscita di Dawn FM è stata anticipata dal singolo Take My Breath, distribuito nell’agosto del 2021 e al quale ha poi fatto seguito il brano Sacrifice.

Nei mesi scorsi The Weeknd è stato protagonista di collaborazioni di grande popolarità, tra le quali Moth to a Flame con il trio Swedish House Mafia e One Right Now con Post Malone.