Vevo, Save Your Tears di The Weeknd è il video più visto dell'anno

Solitamente la fine dell’anno è il momento perfetto per tirare le somme di quanto accaduto negli ultimi dodici mesi. Nelle scorse ore Vevo ha stilato la classifica dei dieci videoclip più visti sulla piattaforma, ad avere la meglio la voce di Blinding Lights , presenti nella lista anche Olivia Rodrigo ( FOTO ) e i Black Eyed Peas in collaborazione con Shakira.

La battaglia, combattuta a colpi di centinaia di milioni di visualizzazioni, ha visto trionfare The Weeknd con il videoclip di Save Your Tears, posizionatosi sul gradino più alto del podio grazie a 615.000.000 di views, medaglia d’argento per Karol G e Mariah Angeliq con il duetto El Makinon, terzo posto per i Black Eyed Peas e Shakira con la canzone Girl Like Me.

La quarta posizione è stata conquistata da Justin Bieber (FOTO), Daniel Caesar e Giveon che hanno scalato le classifiche di vendita con Peaches, quinto posto per Lil Nas X grazie al videoclip di Montero (Call Me By Your Name).