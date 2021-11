The Idol, HBO produrrà la prima serie tv di The Weeknd

HBO punta sulla musica e, in questo caso, sulla notorietà dei personaggi coinvolti. C'è il nome di The Weeknd dietro al progetto della serie “The Idol”, show annunciato da diverso tempo e che ha già fatto accendere la curiosità degli addetti ai lavori proprio per il carattere inedito dei suoi realizzatori. Il network statunitense punta, dunque, a conquistare una nuova fetta di pubblico e ad ottenere la fedeltà dei giovanissimi, la tanto ambita Generazione Z che figura tra i principali fruitori dei prodotti televisivi in streaming e on demand.