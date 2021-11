Tom Holland e Zendaya stanno insieme: la conferma della coppia

Tom Holland e Zendaya, le loro parole

approfondimento

Tom Holland e Zendaya: le foto della nuova coppia

L'interprete di Spiderman, film in uscita il prossimo 15 dicembre con il terzo capitolo, è stato intervistato da GQ. Tra le altre cose, gli è stato chiesto di commentare le immagini pubblicate su Page Six, che vedevano l'attore e la collega impegnati in un bacio passionale in macchina. “Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo e un momento che pensi sia tra due persone che si amano così tanto, adesso è un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita privata perché condivido così tanto della mia vita con il mondo, comunque. Ci siamo sentiti come derubati della nostra privacy” ha dichiarato, confermando di fatto la relazione. Perché non hanno voluto ufficializzare la storia? L'attore ha risposto: "Non penso che si tratti di non essere pronti. È solo che non volevamo farlo". Holland però non ha voluto rivelare molto altro, visto che Zendaya non era presente. “Non è una conversazione che posso avere senza di lei. Sai, la rispetto troppo per dire… Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme". GQ ha deciso allora di contattare anche Zendaya, in modo da sentire anche il suo commento circa le foto uscite sui giornali di gossip. È stato abbastanza strano, imbarazzante. È che quando sei davvero innamorato e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose, speri di tenerle per voi. Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e una cosa speciale, qualcosa che vuoi attraversare e goderti tra le due persone che si amano l'un l'altra" ha concluso.