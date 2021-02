Shakira, nuovo look per la popstar

Il nuovo look di Shakira

In un secondo post, Shakira ha spiegato - con la canzone "Girl Like Me" in sottofondo - che i suoi capelli avrebbero dovuto essere rosa, ma che ha finito la tintura. Il nuovo look arriva pochi giorni dopo il suo 44esimo compleanno, lo scorso 2 febbraio.

Dopo aver rilasciato la nuova canzone a dicembre, Shakira è stata al centro dell’attenzione della stampa per aver venduto tutti i diritti delle sue canzoni (ben 145) a Hipgnosis, per una cifra segreta. Una scelta, la sua, che ha seguito quella di Neil Young e dell’ex chitarrista dei Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham.

"Essere un cantautore è un risultato che considero uguale, forse anche maggiore, all’essere un cantante e un artista. A 8 anni, molto prima di cantare, scrivevo per dare un senso al mondo. Ogni canzone è un riflesso della persona che ero nel momento in cui l'ho scritta ma, quando viene pubblicata, non appartiene più solo a me: appartiene anche a tutti quelli che la apprezzano” ha detto Shakira nel corso di un’intervista per Billboard.