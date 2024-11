Dalila Di Lazzaro, chi è il compagno Manuel Pia

“All’inizio abbiamo tenuto un po’ nascosta la nostra relazione per il problema dell’età, ma l’amore non ha età. Io sono più piccola di lui, mi rifugio in lui, mi dà una serenità globale”. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Dalila Di Lazzaro, 71 anni, ha presentato per la prima volta il fidanzato Manuel Pia, che è al suo fianco da quasi 12 anni e con il quale ha circa 30 anni di differenza. L’ex modella e attrice e il musicista di origini sarde si sono conosciuti grazie alla passione per la musica. “L’ho vista tra gli ospiti di un mio concerto e ho chiesto di poterla incontrare, ma è finita lì”, ha raccontato Pia. “Ci siamo risentiti nel tempo, poi ho scritto una canzone per lei. Abbiamo scritto diversi pezzi, ci siamo conosciuti musicalmente, lessi già i suoi libri prima di conoscerla personalmente e le scrissi una canzone, dopo un po’ mi chiamò per ringraziarmi e per collaborare con me, è una donna di grande cuore”. Per Di Lazzaro, “la forza di questo nostro amore è che ci assomigliamo tantissimo”. Sembra quasi che i due siano legati dal destino, perché “quando ero piccolo ero molto monello”, ha raccontato Pia. “L’unica cosa che mi teneva fermo era la pubblicità di Dalila in tv”. Di Lazzaro è convinta che la loro conoscenza sia anche “un miracolo, perché prima ho avuto delle persone che ho amato molto, per carità, però non generose, non presenti, che ti criticavano per cambiarti”. Per lei, l’arrivo di Pia potrebbe essere un dono del figlio Christian, morto in un incidente stradale nel 1991 all’età di 22 anni.