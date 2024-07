Matrimonio di Simona Ventura con Giovanni Terzi, i dettagli. VIDEO

La cerimonia, molto romantica ed elegante, si è tenuta nel parco del Grand Hotel di Rimini, definito dalla coppia come “il nostro posto del cuore”. Delle nozze sono stati condivisi tantissimi post nelle ultime ore, pubblicati sia dagli invitati sia dalla sposa stessa (in fondo a questo articolo potete vedere alcune delle foto e dei video pubblicati sui social). Il rito civile è stato officiato da Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione Emilia-Romagna dal 22 dicembre 2014 e presidente del Partito Democratico dal 12 marzo 2023. Dopo il sì, c’è stato poi un party post-matrimoniale davvero d’eccezione.

Milly Carlucci durante le nozze ha pronunciato un discorso commuovente, dicendo ciò che segue: “Carissimi Simona e Giovanni, per me è un onore enorme essere la vostra testimone. Ho una cosa che Marco non ha, sono anche una testimone oculare. Perché io c’ero a Ballando con le stelle quando, nei mesi che abbiamo trascorso insieme, Simona e Giovanni hanno fatto un percorso, tenendosi per mano con tenerezza, amore, incanto. C’ero nel momento della proposta, un momento che mi è rimasto, il momento più incredibile che abbia mai vissuto. L’emozione di quel momento, la vibrazione nell’aria, è stata una cosa che non avevo mai avuto la fortuna di vivere”.

Per quanto riguarda i testimoni degli sposi, Terzi ha voluto accanto a sé il suo caro amico medico Marco Di Terlizzi, mentre Simona Ventura ha scelto la collega e cara amica Milly Carlucci. Il motivo per cui la scelta è ricaduta su Carlucci (benché molti pensassero a un altro nome, quello di Paola Perego) è stato spiegato dalla stessa Simona Ventura sulle pagine del settimanele Chi. La conduttrice ha detto che già nel dicembre 2023 Carlucci era stata testimone in diretta della proposta del giornalista Giovanni Terzi, fatta sulla pista di Ballando con le stelle.

Il discorso di Simona Ventura



Anche il discorso della sposa è stato molto toccante. Simona Ventura ha fatto il suo ingresso vestita di bianco e al braccio di suo padre Rino e, con la voce spesso incrinata dall'emozione, ha detto rivolta al quasi neomarito: “Ci siamo conosciuti a una cena, ci siamo riconosciuti, ci siamo presi per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili dove mi ero impantanata. Ti amo perché non c’è ostacolo che non riusciamo a superare insieme e perché anche se non ho mai letto un tuo libro, non me lo fai pesare. Ti amo perché come dice il nostro amico Jova, hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. Per questo e altri milioni di motivi ti amo e oggi ti sposo”.



A quel punto, Giovanni Terzi ha replicato: “Una donna importante come te dà luce a un uomo e per questo ti dico sempre grazie. Ricordo anche che senza la tua presenza, per esempio, non avrei mai fatto Ballando con le stelle…”.