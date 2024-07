Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi a Rimini: il programma

Spettacolo

Tante le coppie di celebrità che sono sposate quest'anno, molte quelle che stanno per farlo - o che lo faranno, si suppone, entro la fine del 2024. Ecco una carrellata dei volti noti dello showbiz che hanno detto“Sì, lo voglio” in posa con le loro dolci metà, seguiti da quelli che potrebbero pronunciare le promesse nei prossimi mesi

Manila Nazzaro , ex Miss Italia, e Stefano Oradei , ballerino di fama internazionale hanno festeggiato le nozze il 13 maggio con oltre 150 invitati a Villa Miani, location esclusiva della Capitale. Il rito civile si era svolto il 4 maggio in Campidoglio con le famiglie e gli amici più stretti

Carmine Recano, attore di Mare Fuori, ha sposato la storica compagna Donatella Tipaldi il 25 maggio 2025 con una cerimonia al Castello di Acerra, in provincia di Napoli. Recano, riservatissimo, non ha lasciato post sui suoi social in ricordo dell'evento ma possiamo apprezare i look degli sposi da un frame di un video pubblicato dalla location che ha ospitato la festa, lo Château - Bistrot e Pizzeria dei fratelli De Rosa ad Acerra