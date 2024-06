Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi, la festa pre-nozze

In vista del fatidico sì atteso per il 6 luglio 2024 a Rimini, i due promessi sposi hanno dato una festa memorabile con circa un migliaio di colleghi, amici, parenti e persone care che si sono dati appuntamento a Milano per celebrare la coppia. Il party è andato in scena il 26 giugno, giorno del 60esimo compleanno del futuro sposo

In fondo a questo articolo potete guardare il video condiviso ieri mattina da Simona Ventura su Instagram: si tratta del filmato in cui Giovanni Terzi le chiede la mano ufficialmente, in tv, corredato da una dolcissima didascalia nel giorno del compleanno di lui, che ieri ha festeggiato 60 anni.

In vista del fatidico sì atteso per il 6 luglio 2024 a Rimini, i due promessi sposi hanno dato una festa memorabile: un pre-wedding in una location da sogno, con assaggi di tutta l'eleganza che ha fatto da fil rouge mostrati dai tanti contenuti pubblicati su Instagram da decine e decine di convenuti. Gli invitati hanno condiviso sui social network la magia del mega party.

Simona Ventura è stata la grande protagonista della festa, presenziando con un completo giacca e pantalone in pizzo bianco. Giovanni Terzi si è presentato in un completo sartoriale blu.

Il party pre-nuziale si è tenuto a Milano il 26 giugno, dove hanno brindato alla loro unione e al loro fatidico sì che arriverà a giorni. Dopo le “polemiche” della rete relative a quello che protemmo definire, scherzando chiaramente, l'iban-gate (ossia il fatto che in fondo all'invito delle nozze era presente il codice Iban per eventuali contributi alla luna di miele della coppia, con la dicitura "Simona e Giovanni honeymoon”), la coppia ha iniziato a festeggiare alla grande.

Il pre-wedding nel giorno del compleanno di Terzi

La festa prematrimoniale di Ventura e Terzi si è svolta nel giorno del compleanno del futuro sposo.

Simona Ventura nella mattina di ieri, giorno della festa, ha postato il video in cui lui le ha chiesto la mano in tv, e ha scritto: “Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme Giovanni Terzi perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente”.

Dal canto suo, il futuro sposo ha risposto: “E oggi sono sessant’anni! Sì proprio oggi che con Simona Ventura abbiamo deciso di iniziare a festeggiare la nostra unione in matrimonio. Sessant’anni iniziano a essere un bel traguardo soprattutto guardandomi indietro e vedendo quanti avvenimenti sono capitati nella mia vita. Avvenimenti che mi hanno sicuramente cambiato, trasformato e reso (nel bene e nel male) la persona che sono oggi. Se c’è una frase che mi rappresenta e che mi è costantemente di monito è quella di George Bernard Shaw la vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. Buona vita a tutti”.

La famiglia di Simona Ventura adora Giovanni Terzi

Anche la sorella si Simona Ventura, Sara, ha pubblicato un delizioso messaggio indirizzato al cognato: “Sei entrato nelle nostre vite come un raggio di sole in una giornata uggiosa… Ti sei fatto voler bene fin da subito… #noiuno… Hai fatto di un motto uno stile di vita e lo hai trasmesso anche a tutti noi includendoci sempre… Tanti auguri di buon compleanno a te Giovanni Terzi che anche oggi con Simona Ventura festeggi insieme a tutti noi… ti voglio bene sempre e per sempre!!!”.



Di seguito trovate il video condiviso ieri mattina da Simona Ventura su Instagram.