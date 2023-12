Simona Ventura sposerà Giovanni Terzi, la proposta in diretta tv

La proposta di matrimonio

"Volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato la vita, me l'ha cambiata anche accogliendo tutti i miei difetti, se il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie...", ha detto Terzi. Simona Ventura, in lacrime, ha risposto: "Sì, va bene". Ma l'emozione ha riguardato tutti in studio, a partire dalla conduttrice Milly Carlucci: "Siamo tutti testimoni di una cosa meravigliosa", ha commentato.