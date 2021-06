Supervivientes, Valeria Marini fuori dall’Isola dei Famosi spagnola

La showgirl dice addio all'avventura in Honduras e torna a casa. Per molti però è lei la vincitrice morale del reality "Supervivientes", la versione spagnola dell’Isola dei Famosi

E' Valeria Marini la regina indiscussa della versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. La sua partecipazione al reality trasmesso da Telecinco è stata intensa, sofferta e decisamente impegnativa, sotto molti punti di vista. Tra prove al limite della sopravvivenza, stenti, e liti con i compagni di viaggio (ricordiamo che l'ultimo diverbio con la concorrente Lara Sajen è stato particolarmente forte tanto da sfiorare lo scontro fisico), la showgirl sarda ha conquistato il pubblico con la sua proverbiale ironia e la sua innata esuberanza. Non tutti sui social si sono dichiarati affranti per la sua eliminazione, come sempre i pareri si dividono, ma Valeriona nazionale esce a testa alta, contenta di aver vissuto un'esperienza così totalizzante tanto da farle ritrovare "felicità e forza perdute". Bentornata a casa!

