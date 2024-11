Motta in concerto a Reggio Emilia trasforma il teatro in un cuore Punk

Occupazione Rock. Francesco Motta si affida al claim il palco è di tutti e trasforma l’austero Teatro Ariosto di Reggio Emilia in un happening sul quale chiunque può salire i gradini che separano la platea dai musicisti e godersi il live dall’alto. Non sono in molti ad accogliere l’invito, un po’ per timidezza e un po’ perché, suppongo per questioni di sicurezza, alcuni addetti bloccano il massaggio. Ma Motta, che di palchi, prima con i Criminal Jokers e poi da solo, se ne è mangiati assai, non cede alle logiche borghesi ed è lui a scendere tra il pubblico per condividere gioia e sudore, musica e poesia. E vi assicuro che in quel momento “è (quasi) come essere felice”. Ospite della rassegna Il Rumore del Lutto, Motta ha raccontato la sua storia artistica insieme Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi e una superlativa Roberta Sammarelli al basso. Il suo recente progetto discografico Suona Vol. 1 è un flusso creativo che ha come fine ultimo quello di fare musica per il piacere di farla, con la stessa libertà che l’artista riesce a sprigionare su un palco durante ogni suo live. E si sente.