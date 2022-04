L'Impératrice al Festival Coachella 2022: l'intervista di Sky TG24

"Per noi quest’anno è molto importante: finalmente possiamo promuovere il nostro album, pubblicato un anno fa, che non abbiamo fatto conoscere a causa della pandemia. Dopo Coachella saremo in tour Europa e durante l'estate anche in Italia, non vediamo l'ora!" Poco prima del loro show a Coachella abbiamo incontrato L'Impératrice, gruppo francese dalle sonorità che fanno pensare ai Daft Punk. Anche loro l'hanno confermato, ma il duo francese fa parte di tante musiche che hanno fatto nascere questa band che ora sta costruendo il suo suono. O meglio: sound, perché con la loro musica si balla!

Coachella 2022 - Day Two, il diario dal Festival della nostra inviata in California