Billie Eilish canta "Therefore I am" al Festival Coachella 2022. VIDEO

Torna a Coachella "da grande" Billie Eilish, la più giovane performer del Festival fino ad oggi. Un medley di successi nuovi e vecchi, tutti rigorosamente cantati dai presenti davanti al palco principale. Ecco "Therefore I am"

Billie Eilish torna a Coachella "da grande": la sua prima esibizione al Festival di Indio nel 2019, in una delle tante tende. Tre anni dopo il suo primo show da headliner, ovvero da artista principale, sul Main Stage di Coachella. "Sono felicissima: poter essere una headliner è un sogno che diventa realtà" ha detto l'artista californiana rivolgendosi al pubblico. Ha cantato molte canzoni degli anni passati, ma anche più recenti, tra cui "Therefore I am", tratto dall'album "Iofi love" del 2021.