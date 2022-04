I Simpson, Billie Eilish protagonista del nuovo corto

Il corto When Billie Met Lisa arriverà su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 22 aprile

When Billie Met Lisa è il titolo del corto in cui Lisa Simpson , secondogenita della famiglia, incontrerà due degli artisti di maggior successo del momento, ovvero Billie Eilish e FINNEAS .

approfondimento

Dai Simpson a Biancaneve, come sarebbero i personaggi dei cartoni se fossero veri

Comicbook ha rivelato che il cortometraggio vedrà la voce di Therefore I Am e suo fratello imbattersi in Lisa quando quest’ultima sarà alla ricerca di un posto tranquillo in cui poter suonare il sassofono.

Billie Eilish inviterà così la secondogenita della famiglia nel suo studio per una speciale jam session che non potrà più dimenticare.