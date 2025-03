Eyes Everywhere, il docufilm arriva al cinema dal 17 marzo

Il 17 marzo arriva nelle sale italiane Eyes Everywhere, il film documentario sull’Intelligenza Artificiale con Christopher Lambert, Dean Michael Gregory, Francesca Inaudi e Fortunato Cerlino, diretto da Simona Calo, prodotto dalla multinazionale di consulenza BIP, in associazione con Nymeria Films. Il progetto esplora il futuro della Società 5.0, un modello in cui l’innovazione digitale non è solo un motore economico, ma un elemento trasformativo della società e dell’ambiente circostante. Tra scene di finzione e interviste agli esperti del settore si analizzano i vari aspetti della tecnologia, vista da molti come minaccia, ma che potrebbe migliorare la qualità della vita ponendosi interrogativi etici e sociali. Eyes Everywhere, dunque, non offre risposte definitive, ma invita a riflettere sul futuro che si sta costruendo oggi, sotto i nostri occhi.