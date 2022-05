Pinguini Tattici Nucleari, fuori "Giovanni Wannabe" che cita Hendrix

Giovani Wannabe è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

approfondimento

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con "Dove eravamo rimasti tour"

Uscirà sotto la supervisione di Columbia Records Italy/Sony Music Italy, Giovani Wannabe, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, la ormai storica band italiana, nata a Bergamo nel 2010 e diventata famosa con la partecipazione a Sanremo 2020. Fuori venerdì 27 maggio, Giovani Wannabe arriva a un anno e mezzo dalla release ufficiale di Ahia!, l’EP uscito a fine 2020, e ad alcuni mesi dal grande successo della ormai hit Pastello Bianco, ancora molto in voga sulle radio italiane. Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, insieme al resto della band con Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi, ha svelato sui social non solo la cover del singolo che raffigura un dinosauro, ma anche alcune curiosità sulla canzone presto in uscita, che sarebbe stata a tutti gli effetti composta “on the road”: “(Giovani Wannabe) è scritta sulla strada e pensata per essere cantata in strada, in viaggio”. Zanotti ha poi svelato che nel nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari – che sabato 21 maggio saranno anche protagonisti dello speciale concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano – ci saranno importanti citazioni ad uno dei suoi più grandi idoli musicali, Jimi Hendrix che a detta dell’artista, incarna alla perfezione quel tipo di giovinezza selvaggia, veloce e spericolata di cui si parla proprio nel nuovo brano. “Un po’ come una volpe che attraversa l’autostrada di notte per cercare cibo. (Giovani Wannabe) è la fame che ci muove, la volontà di cercare il nostro posto nel mondo. Ci chiamano wannabe, ma ci basta chiudere gli occhi per essere dove vogliamo”.