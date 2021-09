Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco: testo della nuova canzone

Una canzone che è una messa alla prova per vedere se si resiste dal piangere, visto il rimando all’adolescenza di ognuno di noi. “Pastello Bianco” è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, in fresca uscita radiofonica il prossimo venerdì 17 settembre e già certificato Disco d’oro tra le tracce dell’album “AHIA!”

Riccardo Zanotti e i colleghi dei Pinguini Tattici Nucleari , la indie band bergamasca, giunta al successo con la 70esima edizione di Sanremo, stanno per tornare in radio con un nuovo singolo che è un turbinio di emozioni. “ Pastello Bianco ”, questo il titolo della canzone, sarà ufficialmente on air dalla mezzanotte di venerdì 17 settembre , mentre è già disponibile al download su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Il brano, altro non è che il quarto titolo estratto dall’album “AHIA!” (2020), dopo il successo di “Scooby Doo”, “La storia infinita” e “Scrivile Scemo”. “Pastello Bianco” ha da subito rapito il cuore dei fan che in poco tempo gli hanno permesso di raggiungere la tanto ambita certificazione Disco d’Oro. “La storia di due ragazzi che si conoscono da tantissimo tempo, che si incrociano in diverse storie d’amore condensate in una sola linea narrativa. Tutto finisce male, è una sorta di “breakup song” romantica e triste, un classico insomma. Una ballad quasi sanremese nell’incedere di archi e piano (e con pochissime chitarre), che nasce vecchia per restare giovane. E che parla di cose decisamente moderne, come i social media” ha commentato la band sul significato dell’inedito. Ecco il testo ufficiale.

Il testo di “Pastello Bianco”

E se m'hai visto piangere

Sappi che era un'illusione ottica

Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi

Perché ogni tanto per andare avanti sai, avanti sai

Bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi

Mi chiedi come sto e non te lo dirò

Il nostro vecchio gioco era di non parlare mai

Come due serial killer interrogati all'FBI

I tuoi segreti poi a chi li racconterai?

Tu che rimani sempre la mia password del Wi-Fi

E chi sa se lo sai

Per favore, non piangere

E non ci rimanere malе

Che noi due ci conosciamo benе

Dalla prima elementare

E scrivevo tutti i miei segreti

Col pastello bianco sul diario

Speravo che venissi a colorarli

E ti giuro, sto ancora aspettando

E se m'hai visto ridere

Sappi che era neve nel deserto ma

Ormai di questi tempi non mi stupisce niente

Ti chiedo come stai e non me lo dirai

Io con la Coca-Cola, tu con la tisana thai

Perché un addio suona troppo serio

E allora ti dirò bye bye (bye bye)

Seduti dentro un bar poi si litigherà

Per ogni cosa, pure per il conto da pagare

Lo sai mi mancherà, na-na-na-na

Per favore non piangere

E non ci rimanere male

Che noi due ci conosciamo bene

Dalla prima elementare

E scrivevo tutti i miei segreti

Col pastello bianco sul diario

Speravo che venissi a colorarli

E ti giuro, sto ancora aspettando

Tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarene

E io non la dimenticherò più

E ti auguro il meglio, i cieli stellati

Le notti migliori e le docce di altri

Dove tu forse non stonerai più

Per favore non piangere

E non ci rimanere male

Che noi due ci conosciamo bene

Dalla prima elementare

E scrivevo tutti i miei segreti

Col pastello bianco sul diario

Speravo che venissi a colorarli

E, ti giuro, sto ancora aspettando