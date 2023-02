La Sirenetta, il nuovo trailer del live-action Disney con Halle Bailey

IL LIVE-ACTION

La Sirenetta, polemiche sui social per l'Ariel nera di Halle Bailey

Già nel 2019 la Disney aveva annunciato che Halle Bailey avrebbe interpretato il ruolo della protagonista Ariel, mentre lo scorso settembre ha rilasciato il primo trailer del live-action, che ha allo stesso tempo scatenato polemiche per il colore della pelle dell'attrice e ondate di affetto dalle bambine nere di tutto il mondo. Anche i nonni di Bailey hanno reagito al trailer: "È stato d'ispirazione e bello sentire le loro parole di incoraggiamento, quando mi hanno detto: "Non capisci cosa stai facendo per noi, per la nostra comunità, per tutte le giovani ragazze nere e di colore che si rivedranno in te", ha raccontato l'attrice in un'intervista a Variety. Ora il canto della sirena sta per arrivare e la colonna sonora, frutto della collaborazione tra la leggenda di Broadway Lin-Manuel Miranda e il compositore delle musiche dell'originale film d'animazione Alan Menken, proporrà quattro canzoni originali che però, come specificato dagli autori, non sostituiranno i classici Baciala e In fondo al mar.