"Una sirena non ha lacrime, e per questo soffre molto di più". È la citazione dalla fiaba scritta da Hans Christian Andersen, nel 1837, con la quale il regista Rob Marshall apre la sua rilettura “live action” de La Sirenetta. La pellicola esce oggi - 24 maggio - nelle sale italiane e propone una nuova versione con attori e cgi (computer-generated imagery, ndr) del musical cult animato Disney del 1989. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il Cast

Il film ha nel ruolo della protagonista Ariel la 23enne attrice e cantante Halle Bailey. Al suo fianco un cast che comprende Jonah Hauer-King nella parte del principe Eric; Javier Bardem per Re Tritone; Melissa McCarthy per la malefica strega del mare Ursula; Noma Dumezweni per la regina Selina e fra le voci originali dei personaggi in cgi, Jacob Tremblay per il pesciolino Flounder e Daveed Diggs (Hamilton) per il granchio consigliere Sebastian, che in italiano avrà la voce di Mahmood.

Halle Bailey nei panni di Ariel

"Interpretare Ariel mi ha aiutata a trovare me stessa - ha detto Halle Bailey nella conferenza stampa internazionale in streaming sul film -. Ho lavorato al progetto dai 18 ai 23 anni: un periodo di profondo cambiamento, in cui io sono cresciuta come giovane donna. Mi ritrovo in Ariel, nel suo percorso di passioni, forte volontà, nel far valere le proprie ragioni e nella capacità di affrontare anche cose che la spaventano. Tutte qualità che ho cercato di adottare. Mi ha insegnato tanto".