La Sirenetta, pubblicata la colonna sonora ufficiale del live action

La colonna sonora de La Sirenetta, live action Disney adattamento del celebre e popolare film d’animazione del 1989, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, in inglese e in italiano. Nell’album sono presenti le canzoni classiche del primo film, in alcuni casi rivedute e riadattate (come è successo a Baciala, scelta che ha destato anche qualche polemica) e altre tracce inedite, composte sempre da Alan Menken con i testi di Lin-Manuel Miranda che ha preso il posto del compianto Howard Ashamn, scomparso nel 1991.

I tre brani inediti

I tre brani inediti si intitolano Wild Uncharted Waters (Acque inesplorate), For The First Time (Per la prima volta) e il rap Scuttlebutt (Il grande scoop). La prima, come ha spiegato Menken a Comicbook.com, è una canzone in cui il Principe Eric racconta il suo desiderio di trovare la ragazza che gli ha salvato la vita e la sua passione per il mare: “Le acque inesplorate sono la direzione in cui sta andando la sua vita”. La seconda racconta il momento in cui Ariel si trova per la prima volta sulla terraferma e reagisce a ogni nuova scoperta “ma non può parlare, quindi canta nella sua testa”. La terza £doveva essere una piccola canzoncina – racconta Menken – ho dato a Lin un brano caraibico e lui ci ha rappato sopra”.