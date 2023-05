La Sirenetta, Halle Bailey canta nella Disney Night di American Idol

“Come vorrei poter uscir fuori dall’acqua, che pagherei per stare un po’ sdraiata al sole”. La voce limpida di Halle Bailey , avvolta in un elegante abito da gala azzurro e sullo sfondo del sognante castello del parco a tema Magic Kingdom, in Florida, ha cantato La Sirenetta, il brano della colonna sonora dell’omonimo live-action Disney che racconta il sogno della principessa del mare Ariel di diventare umana. In occasione della Disney Night organizzata nel talent show statunitense American Idol , l’attrice che interpreta la protagonista nel remake del classico d’animazione del 1989 ha incantato il pubblico con la magia sottomarina della pellicola, che uscirà nelle sale italiane il 24 maggio 2023 .

IL FILM

Nella colonna sonora del live-action La Sirenetta risuoneranno non solo nuove registrazioni delle canzoni originali scritte per il film d’animazione del 1989 dai veterani delle musiche Disney Alan Menken e Howard Ashman, ma anche quattro composizioni inedite scaturite appositamente per il remake dalla collaborazione tra Menken e Lin-Manuel Miranda. Il film, diretto da Rob Marshall, schiera nel cast, oltre a Bailey nel ruolo della protagonista, anche Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, Melissa McCarthy nel ruolo della strega del mare Ursula, Javier Bardem nel ruolo del re del mare Tritone, Daveed Diggs come doppiatore del saggio granchio Sebastian, Awkwafina come doppiatore del buffo gabbiano Scuttle, Jacob Tremblay come doppiatore del pesce Flounder e Noma Dumezweni nel ruolo della regina Selina, il nuovo personaggio che rappresenta la madre di Eric.