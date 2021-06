La Sirenetta, cast in Sardegna: foto e video dal set

Le riprese della pellicola stanno cominciando presso Cala Moresca , che per l’occasione è stata interdetta al pubblico. Stando a quanto riportato dai giornali locali, il cast e tutta la troupe sono atterrati all’aeroporto di Olbia a bordo di un Boeing 787-8 EC-MPE della Air Europa proveniente da Stansted. Per quanto riguarda le riprese, come riportato da Bad Taste, si sa che dal 9 all’11 giugno verranno utilizzate cinque barche di legno di scena e dei gommoni a supporto degli allestimenti per le riprese a Cala Moresca. Per questo motivo l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha vietato la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione nell’intera zona. Le riprese tra Golfo Aranci e Castelsardo dovrebbero durare sei settimane .

La Sirenetta, il cast

approfondimento

Ad interpretare Ariel sarà la giovane attrice Halle Bailey: una scelta che ha scatenato alcune polemiche visto che si tratta di un'attrice di colore, molto diversa dalla principessa rimasta nella memoria dei più, con capelli rossi e occhi azzurri. Una polemica (con tanto di petizione per far sostituire l'attrice) rispedita al mittente dalla Walt Disney attraverso un comunicato pubblicato sui profili social del suo canale Freeform. “Sì, l'autore originale de La Sirenetta era danese. Ariel… è una sirena, vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può persino nuotare fin dove le pare (anche se questo spesso sconvolge il re Tritone). Ma per rimanere sull'argomento, diciamo che Ariel è danese, le sirene danesi possono essere nere perché le persone danesi possono essere nere. Ariel può sbucare in superficie in qualunque momento per chiacchierare in compagnia dell'amico gabbiano Scuttle e del granchio giamaicano Sebastian (scusa, Flounder!). I neri danesi, e quindi anche gli abitanti del mare, possono geneticamente (!!!) avere i capelli rossi. Ma, spoiler alert – ed è la questione principale – il personaggio di Ariel è frutto di finzione. E se dopo tutto quello che è stato detto e fatto non riesci ancora a superare l'idea che scegliere l'incredibile, sensazionale e talentuosa Halle Bailey sia stato il risultato di un'ottima intuizione al casting perché "non è come quella del cartone"… ho una notizia per te, riguarda te”. Per quanto riguarda gli altri attori Melissa McCarthy sarà Ursula, la strega del mare; Jonah Hauer-King sarà il principe Eric; Javier Bardem interpreterà Re Tritone, padre della sirenetta. Poi le voci dei personaggi animati: Daveed Diggs è il granchio Sebastian, Awkwafina il gabbiano Scuttle e Jacob Tremblay il pesciolino Flounder.