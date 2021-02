La Sirenetta, iniziate le riprese del film live action

Come riportato dal magazine The Disinsider, Javier Bardem ha dichiarato: "Ci sono molti protocolli e onestamente mi sento al sicuro"

La Sirenetta è senza ombra di dubbio una delle pellicole più iconiche e amate nella storia della settima arte, a distanza di oltre trent’anni dal cartone animato, Ariel è pronta per tornare sul grande schermo. Nelle scorse ore Javier Bardem, classe 1969 , ha raccontato al magazine El Tiempo la produzione del film, come riportato anche da The DisInsider .

Javier Bardem: la vita sul set

Javier Ángel Encinas Bardem, questo il nome all’anagrafe, ha raccontato le riprese in questo delicato periodo: “È forte perché non si può far altro che andare dall’hotel a lavoro e dal lavoro all’hotel perché è così che bisogna fare. Tutti i protocolli sono stringenti, c’è molta attenzione quando fanno test tutti i giorni visto che il numero di persone sul set è considerevolmente alto”.

In seguito, l’attore ha aggiunto: “Ci sono molti protocolli e onestamente mi sento al sicuro. Altra cosa è quando lasci il set, nel mio caso vado a casa, come tutti gli altri membri della produzione, ma se tutte le cose vengono fatte in modo accurato, sarà un posto assolutamente sicuro”.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la data di distribuzione, non resta quindi che attendere per conoscere tutti i dettagli.