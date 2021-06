Emma Stone vuole un film su un'altra cattiva: Ursula de La sirenetta

Approfondire la storia di Ursula per meglio capire il suo personaggio e le sue motivazioni



"Lei è una piovra, sarebbe interessante capire cosa è successo in quel mondo, a lei e ai suoi genitori. Un cattivo non umano non è mai stato approfondito in questo modo dalla Disney". Con queste parole Emma Stone ha motivato la sua proposta circa un film dedicato alla strega del mare de La sirenetta.



E non solo lei sembrerebbe entusiasta all'idea di vedere una pellicola che racconti finalmente come Ursula è diventata Ursula.

Anche Emma Thompson, interprete della Baronessa in Crudelia, si è detta favorevole a un progetto del genere.



Kirby Howell-Baptiste, interprete del personaggio di Anita, ha affermato: "Anche a me piacerebbe vedere come Ursula è nata. Perché è così tanto cattiva? Penso che ci siano state anche delle incomprensioni. Anche Scar de Il Re Leone ha qualcosa di profondo che può essere sondato, anche perché c’è da dire che suo fratello è stato sempre il preferito, perciò su alcune cose non avrebbe colpe".