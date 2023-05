La Sirenetta, ecco quanto sono costati i capelli di Halle Bailey

Centocinquantamila dollari e più di 14 ore di lavoro . È il valore, economico e temporale, dei capelli di Halle Bailey acconciati per il live-action La Sirenetta dall’ hairstylist Camille Friend , già nominata ai premi Oscar per il Miglior trucco e acconciatura nel film Black Panther: Wakanda Forever . L’attrice e cantante, 23 anni, che ha interpretato la prima Ariel nera della Disney, ha scelto di mantenere i propri capelli : “Ho iniziato a capire chi era e perché fosse importante mantenere i suoi capelli naturali” ha dichiarato Friend in un’intervista a Variety. “Sapevo che una parrucca non avrebbe funzionato . I capelli di Halle sono lunghi fino alla vita. E metterli dentro a una parrucca sarebbe stata una follia”.

ONDE ROSSE

Anche per donare alla chioma le iconiche sfumature rosse di Ariel, Bailey non ha rinunciato ai propri capelli. “Se prendiamo i capelli e li avvogliamo attorno ai suoi lock, non dobbiamo tagliarli e non dobbiamo colorarli. Possiamo cambiare il colore senza cambiare la sua struttura interna dei capelli. Che sono rappresentativi di Halle” ha spiegato Friend. “Probabilmente abbiamo speso almeno 150 mila dollari, perché abbiamo dovuto fare e disfare. Non puoi riutilizzare sempre le ciocche e ogni volta si ricominciava da capo. È stato impegnativo”. Il look è stato infine perfezionato per funzionare anche in vista delle scene subacquee: “Volevo che sembrasse un’onda dell’oceano”.