Le prime foto di Dream Scenario, il nuovo fim di Nicolas Cage

Secondo il The Hollywood Reporter, Dream Scenario è un film sulla conseguenza della viralità ma anche sulla cancel culture. "Questa commedia satirica surrealista regala diverse osservazioni sulla cultura dei social media e su come la viralità impatta sul modo in cui interagiamo con gli altri nella nostra vita quotidiana" ha spiegato Robyn Citizen, responsabile della programmazione presso TIFF. Nel cast, oltre a Cage, Cera e Nicholson, troviamo anche Noah Centineo (star di Tutte le volte che ho scritto ti amo) e Tim Meadows (Mean Girls).

I prossimi progetti di Nicolas Cage

Gli ultimi anni, per Nicolas Cage sono stati densi di impegni (e di film). E lo stesso sarà per i prossimi. L’attore è stato protagonista di Renfield e The Old Way e, il 28 luglio, è uscito negli Stati Uniti anche il suo Sympathy for the Devil. Ha perfino fatto un piccolo cameo nei panni di Superman nel film-flop The Flash. Presto reciterà e co-produrrà il thriller psicologico di Osgood Perkins Longlegs, e tornerà al cinema nei thriller Arcadian, e nelle pellicole Lord of War, The Retirement Plan e The Surfer.



In The Retirement Plan interpreterà Matt, padre assente di Ashley (Ashley Green), che vive una vita da senzatetto su una spiaggia delle isole Cayman. La sua vita viene sconvolta quando Ashley e la figlia Sarah (Thalia Campbell) si lasciano coinvolgere in un’impresa criminale, e chiedono il suo aiuto per scappare dai boss malavitosi. Le riprese del sequel di Lord of the War cominceranno invece alla fine dell’anno. In The Surfer vestirà infin ei panni di un uomo che torna nella sua città natale in Australia, dopo essersi rifatto una vita negli USA. Qui viene umiliato di fronte al figlio adolescente da una banda locale di surfisti, che rivendica la stretta proprietà della spiaggia in cui ha trascorso la sua infanzia. Ferito, decide di restare dichiarando loro guerra, ma questo avrà un impatto sulla sua salute mentale.