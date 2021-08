4/21 ©Getty

L'attrice ha descritto Tokyo all'inizio della serie come “una ragazza con davvero poca autostima, è stata molto sola, ha avuto un brutto periodo e non ha avuto una figura paterna a casa”. Per questo ha una vulnerabilità che “il personaggio non sa come esprimere”.

La Casa di Carta 5, le date di uscita della stagione finale divisa in due parti