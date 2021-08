In attesa della quinta e ultima stagione della serie spagnola ideata da Álex Pina, facciamo un ripasso delle puntate precedenti Condividi:

A partire dal 3 settembre i fan de La casa di carta potranno guardare l'attesa stagione finale che a detta dell'ideatore Álex Pina sarà epica. La banda, rinchiusa nella banca di Spagna, dovrà vedersela con l'esercito, mentre il Professore si trova per la prima volta senza un piano di fuga, e Sierra sembra avere la situazione in pugno. Prima di scoprire cosa succederà a Tokyo e agli altri, però, meglio fare un ripasso delle precedenti due stagioni, divise ciascuna in due parti.

La casa di carta, prima stagione approfondimento La casa di carta 5, il trailer dell'ultima stagione La casa di carta (titolo originale La casa de papel) è una serie spagnola ideata da Álex Pina, trasmessa inizialmente dall'emittente Antena 3, e in seguito acquisita e distribuita da Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW. I primi episodi raccontano il progetto ambizioso del Professore, che ha elaborato una rapina nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid (la zecca di Stato) far stampare migliaia di milioni di banconote e scappare con il bottino. Il Professore ha scelto per l'impresa un gruppo di persone con precedenti penali, ciascuno dei quali agisce vestito di rosso con una maschera del pittore spagnolo Salvador Dalí. Visto che nessuno di loro può rivelare la propria identità agli altri, gli viene assegnato il nome di una città: Tokyo, Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki e Oslo. Dopo una lunga preparazione e un duro addestramento, la banda riesce ad entrare nella zecca di Stato fingendosi militari della Guardia Civil che scortano un tir pieno di bobine di carta per banconote. La polizia interviene immediatamente inviando come negoziatrice l'ispettrice Raquel Murillo. Nonostante la rapina sia stata organizzata nei minimi dettagli, ad un certo punto la storia prende degli sviluppi inattesi, anche e soprattutto sul piano personale, che mettono a rischio l'esito del colpo e che cambiano le vite di ognuno dei protagonisti, ispettrice Murillo compresa. Alla fine, dopo molte difficoltà e alcune gravi perdite, il colpo riesce e la banda scappa in isole paradisiache in gruppi di due, girando il mondo per due anni.