Jaime Lorente e Maria Pedraza, è finita

approfondimento

Abbiamo scoperto Jaime Lorente, 29 anni, e Maria Pedraza, 24, nelle serie tv di Netflix "Elite" e "La casa di carta". I due attori spagnoli si erano conosciuti e innamorati sul set e stavano insieme da oltre due anni. I media spagnoli, però, affermano che ormai la storia tra i due è giunta al capolinea. Non solo non si seguono più, ma hanno anche eliminato dai rispettivi profili le foto di coppia. Segno che, forse, la separazione non è stata particolarmente amichevole. Della rottura si vociferava da mesi: l'ultima volta che i due sono stati visti insieme è stato a Formentera lo scorso luglio. In quel periodo anche il settimanale Chi parlò di una possibile separazione. "È finita tra Maria Pedraza e Jaime Lorente” si leggeva sulla rivista. “Dopo aver recitato ne ‘La casa di carta' nel 2018 i due attori si sono innamorati fuori dal set. Poi la vita lavorativa li ha fatti incontrare anche sul set di ‘Élite'. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate. Amici vicini alla coppia hanno rivelato a E!Online che hanno programmato vacanze separate. Crisi passeggera o decisione definitiva?". Solo gossip, probabilmente, visto che poi sui profili Instagram dei due comparvero altre foto di coppia.