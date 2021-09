True Story, le prime foto della serie con Kevin Hart e Wesley Snipes

Kevin Hart volge lo sguardo alla propria carriera, recitando in una serie drama che vanta molti aspetti biografici Condividi:

Nuovo progetto particolarmente interessante per Kevin Hart. Uno dei comici più famosi al mondo sarà infatti al centro di una miniserie destinata a Netflix, visibile anche su Sky Q e su NOW Smart Stick. Un nuovo tassello nella collaborazione con la piattaforma streaming, che stavolta lo vedrà affiancare un ben noto attore, celebre negli anni ’90 e al lavoro negli ultimi anni per tornare in vetta: Wesley Snipes.

approfondimento Un padre, il trailer del nuovo film di Kevin Hart Lentamente Hart sta provando a mettersi alla prova, sperimentando un differente genere di recitazione. Dalla commedia pura è passato all’avventura e ora, lentamente, sta assaporando l’ambito del dramma. Ci ha già provato con “Un padre”, che a tratti conservava un tono ilare. Il percorso proseguirà con “True Story” e da questo punto di vista sarà ben approfondito. Stavolta ha avuto modo di apportare alla produzione un bel po’ di bagagli personali. La miniserie, infatti, offrirà al pubblico una visione romanzata della sua vita.

True Story, cosa sappiamo approfondimento Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO Sul web sono state diffuse le prime foto dello show, che farà il proprio esordio il 25 novembre 2021. I due attori protagonisti interpreteranno una coppia di fratelli. Kevin Hart sarà Kid. Di fatto interpreterà se stesso, rappresentando un comico e attore famoso in tutto il mondo. Ha deciso di tornare dove tutto ha avuto inizio, di onorare le proprie origini. Il suo nuovo tour partirà, dunque, da Filadelfia, la sua città. Decide anche di far visita a suo fratello Carlton, interpretato da Wesley Snipes.

Questi è sempre stato un ribelle e col tempo i due hanno preso strade differenti. Ritrovarsi fianco a fianco a Filadelfia è un po’ per Kid come lasciar cadere la maschera, quella necessaria per essere un personaggio pubblico con i riflettori costantemente puntati addosso. Per una sera si lascia totalmente andare. Una nottata di eccessi ed eventi che metteranno a dura prova il legame fraterno e non solo. I due dovranno infatti lavorare duramente per evitare che quanto costruito da Kid in questi anni vada in fumo. La sua carriera e la sua reputazione sono a rischio.

