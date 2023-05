Fast X: una nuova corsa esplosiva su quattro ruote. La recensione

Cosa pensiamo del decimo capitolo di Fast and Furious, al cinema dal 18 maggio. Continua la saga ruggente con Vin Diesel e un cast da urlo Condividi

Dal 18 maggio tornano a rombare i motori al cinema con il nuovo Fast X, decimo capitolo della saga a tutta velocità con Vin Diesel e la sua "famiglia". Diretto da Louis Leterrier, Fast X è stato presentato in anteprima mondiale a Roma, città in cui sono state girate gran parte delle scene mozzafiato tra inseguimenti e combattimenti acrobatici che travolgono lo spettatore in un'avventura elettrizzante ed esplosiva. E ora il grande schermo è pronto a veder sfrecciare auto potenti di tutti i colori, mentre i personaggi storici della saga e alcuni volti nuovi sono protagonisti di una nuova missione per salvare il mondo.

Fast X: di cosa parla il film Jason Momoa interpreta Dante Reyes, il nuovo villain principale di Fast & Furious che è pieno di rancore e ha una sete di vendetta ai danni di Dom Toretto che lo spinge al limite. Non si ferma davanti a niente, complice la sua instabilità emotiva e psichica. Spesso Fast X richiama il quinto capitolo della saga del 2011 per ricordare la morte di Hernan Reyes, padre di Dante, un boss della droga che Toretto e la sua squadra hanno eliminato distruggendo il suo impero a Rio De Janeiro. E ora il figlio vuole riprendere in mano la situazione, a ogni costo. Dom si gode un po’ di meritato riposto con la sua famiglia a Los Angeles, quando viene richiamato all’azione e non può tirarsi indietro. Chiama a raccolta il solito team al quale si aggiungono Shaw e Tess, interpretati rispettivamente da Jason Statham e Brie Larson. Inizia così una sfida dall’America all’Europa per cercare di fermare il diabolico Reyes e tornare alla tranquillità. approfondimento Fast and Furious, final trailer di Fast X: 4 minuti di adrenalina pura

Scaldare i motori Fast X è stato annunciato come la prima parte del capitolo finale di Fast & Furious, ma pochi giorni fa a Roma Vin Diesel ha annunciato che la corsa non finisce qui e ci sarà anche un Fast 12 prossimamente. Tuttavia questo ultimo film rispetta l’anima del franchise, regalando un’esperienza divertente, puro intrattenimento da popcorn. Non ci si deve fare troppe domande sulle leggi della fisica o sulla resistenza degli esseri umani quando si guarda un capitolo di Fast & Furious perchè il focus è farsi una dose di adrenalina e azione senza troppi pensieri. E in questo Diesel è stato sempre coerente e fedele ai fan della saga iniziata negli anni 90. Dal mondo delle corse clandestine sicuramente c’è stata un’evoluzione e Toretto con il suo team si sono trasformati in una sorta di agenti segreti che sfrecciano a bordo delle quattro ruote di ogni forma e dimensione per stanare i cattivi collaborando con le autorità. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Fast X continua la tradizione Questo nuovo film continua la tradizione, dando il giusto spazio a ogni personaggio senza focalizzare l’attenzione esclusivamente su Vin Diesel che vive un agguerrito e vibrante testa a testa con Momoa. Le sequenza di azione sono tante e ben costruite, anche se spesso inverosimili: una bomba che sfreccia tra i vicoli della capitale per poi scendere la scalinata di Piazza di Spagna e farsi un giro a Via Condotti quando ricapita di vederla? Fast & Furious ci ha abituato a emozioni forti ad alta velocità confezionando un Blockbuster che mette d’accordo il pubblico maschile e il pubblico femminile di diverse età. Alla fine la formula funziona sempre ed è come se fossimo preda di un incantesimo che ci piace, non vogliamo scioglierlo. Tra inseguimenti e combattimenti corpo a corpo acrobatici (come quello favoloso tra Michelle Rodriguez e Charlize Theron) c’è sempre spazio anche per una sincera commozione, per i rapporti interpersonali, il ricordo del compianto Paul Walker, la fratellanza e quello spirito di squadra che porta questo franchise a una dimensione familiare, da sempre. approfondimento Fast and Furious, Vin Diesel annuncia un possibile dodicesimo film