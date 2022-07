Jane Fonda e Diane Keaton a Venezia per The book club 2

La trama di The book club 2

Il primo film verte sugli incontri mensili di quattro donne che, da oltre 30 anni, si vedono per commentare i libri che hanno letto. Una volta venute a conoscenza del romanzo erotico Cinquanta sfumature di grigio, decidono di sfruttare quanto accade all’interno del libro per provare a movimentare la loro vita in tutti i sensi. Il sequel vedrà protagoniste le quattro amiche ancora interpretate da Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Questa volta, le donne voleranno in Italia per un esilarante viaggio mai fatto prima, tanto che la scena girata alla stazione di Venezia mostra proprio il momento in cui le protagoniste arrivano in Laguna. La vacanza, però, regala sorprese decisamente inaspettate, con tanti segreti svelati e un momento in cui le donne si ritroveranno addirittura su una pista da sci. Bill Holderman sarà nuovamente il regista, nonché coautore con Erin Simms per quanto concerne la sceneggiatura. The book club 2 sarà prodotto dalla Endeavour Content, mentre i produttori esecutivi saranno Andrew Duncan, Brad Weston, Enzo Sisti e Trish Hofmann. Il film sarà distribuito negli Stati Uniti d’America attraverso la Focus Features, di cui Julia Iglesias supervisiona il progetto. A livello internazionale, invece, la pellicola The book club 2 sarà lanciata dalla Universal Pictures International.