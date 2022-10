L'attrice appena scomparsa apparirà in un cameo postumo, nel sequel di Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson. Oltre al suo, nella pellicola ci sarà anche il cameo postumo di Stephen Sondheim, compositore, paroliere e drammaturgo statunitense che collaborò con Lansbury per anni a Broadway

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Angela Lansbury apparirà ancora una volta sullo schermo, in un cameo postumo nel film Glass Onion, sequel di Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson.



L'attrice, che è appena scomparsa all'età di 96 anni, non sarà l'unica star dello spettacolo a essere presente in un’apparizione postuma: il film Glass Onion, infatti, avrà anche un altro cameo di un divo che non c’è più, ossia Stephen Sondheim. Il compositore, paroliere e drammaturgo statunitense scomparso nel novembre 2021 è considerato uno dei più importanti autori nel panorama del teatro musicale del XX secolo, con un ruolo riconosciuto all’unanimità come fondamentale nello sviluppo del musical moderno.

È stato autore di alcuni tra i più importanti musical americani della seconda metà del Novecento, quali A Little Night Music, Sweeney Todd e Into the Woods, inoltre ha lavorato anche come paroliere dei classici Gypsy: A Musical Fable e West Side Story. Sondheim ha scritto anche delle colonne sonore originali per i film Stavisky il grande truffatore (1974), Reds (1980) e Dick Tracy (1990), per cui scrisse la canzone Sooner or Later che gli valse l'Oscar alla migliore canzone nel 1991.



Stephen Sondheim e Angela Lansbury erano collaboratori di Broadway di lunga data, oltre essere grandi amici anche al di fuori del lavoro. Questi due mostri sacri dello spettacolo hanno recitato sul set del sequel di Knives Out, nel ruolo di se stessi.



A riportarlo è stato Playbill, rivista mensile statunitense dedicata al teatro (che è considerata una vera e propria Bibbia per tutto ciò che concerne Broadway e dintorni).

La notizia arriva dalle sue pagine, secondo le quali il seguito dell’acclamato film di Netflix con protagonista Ana de Armas (in Italia tradotto con il titolo ibrido di Cena con delitto - Knives Out) vedrà l'ultimo credito cinematografico sia per Angela Lansbury sia per il suo collaboratore scomparso nel novembre del 2021.



Il film Glass Onion

approfondimento Addio ad Angela Lansbury, l'omaggio di Sky all'attrice scomparsa Glass Onion ha subito notevoli ritardi a causa della pandemia. La pellicola è stata finalmente girata a metà del 2021, tuttavia arriverà nelle sale per una tiratura limitata soltanto il 23 novembre prossimo, prima di approdare sulla piattaforma di streaming video che l’ha prodotta, ossia Netflix (dove il film arriverà a fine dicembre, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



I dettagli sulla trama sono ancora top secret, dal momento che si tratta di una storia di tipo mistery e thriller, tuttavia le anticipazioni offerte da Playbill assicurano che Angela Lansbury e Stephen Sondheim appariranno entrambi come se medesimi.



Il duo ha lavorato insieme in vari momenti delle loro carriere. C'è chi crede (e spera) che il nuovo caso di Benoit Blanc (il detective interpretato da Daniel Craig in Knives Out) possa portare a un bel revival di Sweeney Todd, con Angela Lansbury che riprenderà il suo ruolo di prima signora Lovett di Broadway, chissà...



Per chi non lo sapesse, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street è un musical scritto proprio da Stephen Sondheim (per quanto riguarda musiche e testi) e Hugh Wheeler (libretto) vincitore di otto Tony Award nel 1979, basato sul dramma teatrale Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street di Christopher Bond del 1973, a sua volta ispirato al romanzo The String of Pearls del 1846. Quest'ultimo aveva già visto una trasposizione teatrale nel 1847, con il nome di The String of Pearls; or, The Fiend of Fleet Street scritta da George Dibdin Pitt. L'edizione originale diretta da Harold Prince debuttò all'Uris Theatre il 1º marzo 1979, e le repliche si susseguirono ininterrottamente fino al 29 giugno 1980.

Nel 2007 Tim Burton adattò il musical per il grande schermo, dirigendo Johnny Depp e sua moglie Helena Bonham Carter nel film che vinse il premio come miglior film (commedia o musical) e come miglior attore (commedia o musical) alla 65ª edizione dei Golden Globe. È stato inoltre candidato all'Oscar per il miglior attore protagonista e i migliori costumi, vincendo la statuetta come migliore scenografia all'80ª edizione degli Academy Awards. Se davvero Angela Lansbury sarà presente in Knives Out 2 ricollegandosi alla parte da lei interpretata nel musical di Stephen Sondheim, di certo ciò darebbe un senso eccezionale all'enorme teatralità che sembra percorrere tutto l'universo di Knives Out.



La trama e il cast del film approfondimento Angela Lansbury, tutti i numeri della Signora in Giallo Questo secondo capitolo, intitolato Glass Onion, racconta di un gruppo di vecchi amici che si riuniscono. La reunion è stata organizzata da un loro vecchio amico miliardario, un magnate della tecnologia. È presumibile - per non dire proprio ovvio - che ne conseguirà un omicidio. Il nuovo film è interpretato ancora una volta da Daniel Craig, ovviamente, a cui stavolta si aggiungono Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Kate Hudson, Dave Bautista ed Ethan Hawke. Ana de Armas, grande protagonista del primo film, non sarà invece più presente nel cast.



Angela Lansbury ovviamente non è estranea agli omicidi portati a teatro e al cinema (oltre che in televisione, dove - come è arcinoto - l'attrice ha costruito un impero sulla sua amatissima saga Murder, She Wrote, tradotta in Italia con il titolo de La signora in giallo).

Fin dal suo debutto cinematografico nel 1944 in Gaslight (tradotto in italiano con il titolo di Angoscia) di George Cukor, il legame tra Lansbury e gli omicidi è stato qualcosa di indissolubile. Chissà se la mitica Jessica Fletcher approverebbe l'approccio di Benoit Blanc alla risoluzione dei crimini, e cosa direbbe della sua balzana teoria del "buco della ciambella" per quanto riguarda gli avvenimenti misteriosi. Non ci resta che aspettare l'arrivo del film Glass Onion per scoprire perlomeno cosa ne pensava Angela. Che poi è Jessica, per tutti noi.