Angela Lansbury, tutti i numeri della Signora in Giallo

Il delitto perfetto si consumava tra fioriti cottage vittoriani in legno bianco e un pacifico porticciolo sull’oceano, almeno fino alle investigazioni dell’insegnante in pensione e detective dilettante Jessica Fletcher . La protagonista della serie tv La signora in giallo, interpretata da Angela Lansbury , ha risolto nei 264 episodi delle 12 stagioni girate tra il 1984 e il 1996 ben 274 omicidi in tutto il mondo, ma ha registrato il più alto tasso di delitti nei 54 episodi ambientati nel fittizio villaggio del Maine Cabot Cove .

I NUMERI DEGLI OMICIDI

Nella maggior parte degli episodi della serie, Jessica Fletcher ha girato il mondo per promuovere i suoi libri, fare visita ad amici e familiari spesso coinvolti nella risoluzione degli omicidi e insegnare criminologia alla Manhattan University di New York. Il centro del mistero resta però la cittadina marittima di Cabot Cove (nella realtà Mendocino, in California), che ha conquistato il primato di luogo più pericoloso al mondo. All’inizio della serie, Cabot Cove contava 3560 abitanti e, con 60 omicidi totali nel corso di 12 anni di episodi, ha raggiunto una media di 5 omicidi all’anno. Significa 1490 omicidi ogni milione di abitanti, un tasso di omicidi annuale superiore del 60 per cento rispetto a quello dell’Honduras (fissato in 910 omicidi ogni milione di abitanti) e superiore anche a quello di El Salvador (fissato invece in 690 omicidi ogni milione di abitanti). In totale, quindi, circa il 2 per cento degli abitanti di Cabot Cove è stato ucciso. Le sconvolgenti cifre hanno contribuito alla nomina del personaggio di Jessica Fletcher come “detective amatoriale più prolifico” da parte del Guinness World Records.