E' morta a 96 anni Angela Lansbury, era "La signora in giallo"

Cinema

Esordisce al cinema nel 1944 con il film "Angoscia" di George Cukor (nella foto). Per questo ruolo riceve la sua prima candidatura all'Oscar come Miglior attrice non protagonista. L'anno successivo recita in "Il ritratto di Dorian Gray" (1945), per il quale si aggiudica il Golden Globe come Migliore attrice non protagonista e una candidatura al Premio Oscar nella stessa categoria