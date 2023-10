Un anno fa all’età di 96 anni se ne andava la celebre “Signora in Giallo” e per renderle omaggio ricordiamo alcuni dei suoi film indimenticabili

Tra le sue ultime apparizioni sul grande schermo la ricordiamo in un cameo di Mary Poppins Il Ritorno nel 2018 nei panni di un'anziana signora che vende palloncini colorati in un parco. Una leggenda di Hollywood classe 1925 scomparsa un anno fa, appena cinque giorni prima del suo compleanno. Una carriera ricca di soddisfazioni, film e serie tv che ha segnato la storia di Hollywood nonostante la sua fama planetaria come la mitica "Signora in Giallo" con cui intere generazioni sono cresciute. "Che vita fortunata ho avuto il piacere di condurre, facendo la cosa che mi piace di più: recitare e intrattenere un grande pubblico in tutto il mondo. Mi sento davvero fortunata a poter celebrare il mio 95° compleanno con la mia famiglia qui in California. Ho la fortuna di poter stare al sicuro e il mio cuore va a tutti coloro che stanno soffrendo o hanno perso i propri cari", aveva dichiarato lo scorso anno.

Assassinio Sul Nilo Film del 1978, Assassinio sul Nilo è il sequel di Assassinio sull’Oriente Express del 1974, di cui poi Branagh negli ultimi anni ha realizzato i remake. Questa versione del classico romanzo di Agatha Christie vede Peter Ustinov nei panni del famoso detective Hercule Poirot insieme a Maggie Smith, Bette Davis, Mia Farrow, David Niven, Jack Warden, Jane Birkin e George Kennedy nel cast. Sebbene sia un ruolo secondario molto più piccolo rispetto alla sua Miss Marple in The Mirror Crack'd, Lansbury interpreta il personaggio di Christie Salome Otterbourne, dimostrando per la prima volta di adattarsi perfettamente all'atmosfera di un mistero di omicidio intelligente e leggero. leggi anche Angela Lansbury riceverà un Tony Award alla carriera

Pomi d’ottone e manici di scopa In casa Disney, Angela Lansbury ha fatto la sua parte. Oltre a dare la voce all’indimenticabile Mrs. Poots, è stata protagonista del film per famiglie Pomi d’ottone e manici di scopa, un live action misto ad animazione stile Mary Poppins in cui l’attrice interpretava una strega burbera ma di buon cuore che si prende cura di tre bambini inglesi dopo che questi vengono evacuati da Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Un personaggio magico, musicale, che è rimasto nell’immaginario degli anni ’70, diretto da Robert Stevenson e Ward Kimball.

Il ritratto di Dorian Gray Adattamento del celebre romanzo di Oscar Wilde, Il Ritratto di Dorian Gray racconta la storia di un uomo che inganna la morte e non invecchia mai, ma il suo ritratto dipinto comincia a invecchiare al suo posto. In questo film diretto da Albert Lewin, Angela Lansbury interpreta Sibyl Vane, la fidanzata del protagonista. All’epoca aveva appena 20 anni ma il suo talento era già chiaro e in questo ruolo ha trasmesso un intenso pathos portando sullo schermo un personaggio straziato ed empatico.

Gaslight Il film del 1944 di George Cukor segna l’esordio di Angela Lansbury sul grande schermo con un thriller avvincente che si concentra su un uomo subdolo che inganna sua moglie facendole credere di essere pazza. Lansbury è complice dell’uomo nei panni della cameriera Nancy, a soli 17 anni. Nel cast anche Ingrid Bergman, Charles Boyer e Joseph Cotten. In Italia uscì con il titolo Angoscia.

Manchurian Candidate Probabilmente in questo film del 1962 diretto da John Frankenheimer, Lansbury ha interpretato il suo ruolo più oscuro e malvagio, Eleanor Iselin. Un thriller politico che racconta la vita dei veterani della guerra di Corea a cui è stato fatto il lavaggio del cervello per agire per conto dell’Unione Sovietica e della Cina. Nel cast ci sono anche Frank Sinatra, Laurence Harvey e Janet Leigh. Nel remake del 2004 il ruolo della Lansbury fu interpretato da Meryl Streep che, nonostante il leggendario talento, non è riuscita a competere con l’ipnotica Eleanor di Angela Lansbury.

Cinema Addio ad Angela Lansbury, la Signora in Giallo. FOTOSTORIA L'annuncio è stato divulgato dalla famiglia. Aveva debuttato al cinema con Gaslight nel 1944, nel 2014 le è stato conferito l'Oscar alla carriera. Aveva 96 anni Dame Angela Brigid Lansbury era nata il 16 ottobre 1925. Figlia dell'attrice irlandese Moyna MacGill e del politico Edgar Isaac Lansbury, ha sempre voluto recitare. Tra molti sacrifici e un viaggio oltreoceano con la madre e la famiglia, la giovanissima attrice riesce a superare i primi provini alla MGM (LaPresse) Esordisce al cinema nel 1944 con il film "Angoscia" di George Cukor (nella foto). Per questo ruolo riceve la sua prima candidatura all'Oscar come Miglior attrice non protagonista. L'anno successivo recita in "Il ritratto di Dorian Gray" (1945), per il quale si aggiudica il Golden Globe come Migliore attrice non protagonista e una candidatura al Premio Oscar nella stessa categoria

Dopo questi due lungometraggi, Angela Lansbury appare in ogni genere di film, dal musical western a quelli a tema biblico, passando per le produzioni animate. Tra i suoi film più famosi c'è il capolavoro Disney "Pomi d'ottone e manici di scopa" (1971), in cui recita accanto a David Tomlinson, attore divenuto poi famoso per il ruolo di Mister Banks in "Mary Poppins" (nella foto, Lansbury con Lauren Bacall/LaPresse)