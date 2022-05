Angela Lansbury riceverà un Tony Award alla carriera

Angela Lansbury , conosciuta dal grande pubblico per il ruolo della scrittrice Jessica Fletcher nel telefilm La signora in giallo , riceverà il Tony Award per le sue tante interpretazioni teatrali a Broadway. Il riconoscimento in questione è il Lifetime Achievement Award , che va così ad arricchire la lista dei 5 Tony Award già vinti dall'attrice nella sua lunga carriera teatrale. "Il contributo che Angela Lansbury ha dato al teatro è insuperabile – ha detto Charlot St. Martin , presidentessa della Broadway League - Nel corso della sua carriera ci ha regalato tante performance indimenticabili ed è per noi un grande onore omaggiarla”. La “Signora in giallo” verrà insignita del premio durante la cerimonia che si terrà al Radio City Music Hall di New York il 12 giugno . “Dal suo ruolo innovativo in Mame alle sue performance iconiche in Deuce e Sweeney Todd, fino al recente revival di A Little Night Music, ci ha regalato una vita di interpretazioni indimenticabili”, ha aggiunto Charlotte St. Martin.

Angela Lansbury, la carriera

Angela Lansbury, 96 anni, è nata a Londra e nella sua lunghissima carriera vanta molte interpretazioni a teatro, al cinema e in televisione. L'attrice conquistò una prima candidatura al premio Oscar nel lontano 1944, per il film Angoscia di George Cukor. Una seconda candidaturà arrivò l'anno successivo, per la sua interpretazione ne Il ritratto di Dorian Gray. L'esordio a teatro arrivò nel 1957 con Hotel Paradiso. Nel 1966 vinse il suo primo Tony grazie a Mame, mentre gli altri riconoscimenti teatrali arrivarono nel 1971 per Dear World, nel 1973 per Gypsy e nel 1979 per Sweeney Todd. Tra i principali riconoscimenti ricevuti in carriera, ci sono un Oscar alla carriera, 6 Golden Globe, 3 Emmy e un BAFTA alla carriera. Angela Lansbury è nota al grande pubblico soprattutto per la sua interpretazione di Jessica Fletcher, protagonista de La signora in giallo, celebre serie crime andata in onda per dodici stagioni. Il suo ultimo lavoro al cinema, invece, è stato nel 2018 nel film Il ritorno di Mary Poppins.