ROBBY BENSON – Ha invece voluto ricordare un episodio del 1991 Robby Benson, famoso per aver dato la voce alla Bestia nel film animato della Disney uscito nelle sale proprio in quell’anno. L’attore, in un’intervista a People, ha dichiarato: “Uno dei momenti più memorabili della mia vita è stato assistere nella sala di registrazione al momento in cui Angela Lansbury ha cantato la canzone usata nel film. Una vera fortuna. Per me, quei 2 minuti e 46 secondi sono stati fonte di ispirazione per tutta la vita”

Addio ad Angela Lansbury, la Signora in Giallo. FOTOSTORIA