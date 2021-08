Elizabeth Olsen di Wandavision nei panni di Jessica Fletcher

Elizabeth Olsen come Jessica Fletcher

approfondimento

Glamour UK, Elizabeth Olsen conquista la copertina

"Ho scelto di interpretare Jessica Fletcher” ha spiegato Elizabeth Olsen. “Ho chiesto a Clayton Hawkins di agghindarmi e vestirmi a puntino e questo è il risultato. Durante il lockdown ho guardato tantissimi episodi de La signora in giallo. Si tratta di uno show davvero straordinario, trame notevoli, guest star straordinari. I miei momenti preferiti riguardano la risoluzione dell'enigma, sono momenti deliziosi e guardarli ti fa sentire bene. In modo particolare, un episodio che mi è piaciuto riguarda le corse di cavalli. Sono appassionata di cavalli ed è ovvio che quell'episodio mi sia piaciuto!". Del resto l'attrice non è cresciuta con le classiche serie da teenager. "Di sicuro non con Dawson's Creek. Piuttosto con Family Matters, Step by Step, The Torkelsons, Full House, I Love Lucy e Laverne & Shirley". Tra le altre star immortalate nel progetto di W Magazine per il TV portfolio troviamo Thuso Mbedu (che ha interpretato Queen Maeve di The Boys), Chris Meloni (un pilota in Formula 1: Drive to Survive), Jurnee Smollett (Heisenberg in Breaking Bad), Lily Collins (Prue Leith di The Great British Bake Off), Cristin Milioti (Frank Reynolds di It's Always Sunny in Philadelphia), Brandee Evans (Athena Grant in 9-1-1), Aidy Bryant (Adriana de I Soprano) e Juno Temple (Eleven di Stranger Things).