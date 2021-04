Glamour UK, Elizabeth Olsen conquista la copertina

L'attrice, protagonista della serie tv WandaVision , possedeva un account Instagram nel quale pubblicava principalmente video e immagini di due sue passioni come il giardinaggio e la cucina. Elizabeth ha deciso di chiudere il profilo nell'estate del 2020. "Non è tanto il prestare attenzione ai commenti o cose del genere. Mi sembrava strano come questo organizzava il mio cervello. Tipo, se succedeva qualcosa nel mondo, pensavo: Oh, devo postare qualcosa su questo?". L'attrice ha sentito quindi la pressione di doversi esporre per forza su qualsiasi argomento e così ha deciso di chiudere la sua pagina Instagram. “Farò ciò che ritengo importante per le cose a cui tengo, cercherò di essere gentile e buona, imparerò e ascolterò ". La star di WandaVision ha però confermato che non tornerà sui suoi passi. "Non tornerò. Non tornerò mai sui social media".

L'attrice è la sorella minore delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen . Quando Elizabeth era piccola le sorelle erano già molto famose, per questo il cognome “Olsen” ha iniziato a pesarle. "Avevo 10 anni ed ero curiosa di fare audizioni - ha raccontato a Glamour Uk - Ho capito velocemente che non faceva per me perché mi mancava fare sport, andare a lezione di danza e tutte le attività extracurricolari a scuola. Ma proprio in quel periodo, ho pensato ' Non voglio essere associata con loro . Immagino di aver capito cosa sia il nepotismo a 10 anni, anche se non conoscevo la parola. Ma c'era qualcosa nel pensiero di essere associata a loro e di non guadagnarmi qualcosa , che mi disturbava già da piccola. Aveva a che fare con le mie stesse insicurezze, ma avevo 10 anni. Quindi non so quanto avessi processato, ma pensavo: 'Sarò Elizabeth Chase quando diventerò un'attrice'".

Elizabeth Olsen e gli attacchi di panico

approfondimento

WandaVision, il trailer finale e un nuovo poster

“Per molto tempo ho avuto dei gravi attacchi di panico – ha raccontato ancora Elizabeth a Glamour - Era totalmente debilitante. Stavo vivendo da sola a New York e avevo 22 anni. Non mi ero resa conto che fosse qualcosa che non si poteva controllare. Poi ho semplicemente imparato alcuni trucchetti mentali grazie a degli amici che sono andati da un neuropsichiatra e, invece che prendere delle medicine, ho deciso di agire in quel modo. Con gli attacchi di panico devi distogliere l’attenzione da qualsiasi cosa stia facendoti andare in crisi, concentrandoti su qualcosa di diverso. Si tratta di essere presenti nel momento e identificare cosa ti circonda in modo da non perdere il controllo”.

Elizabeth Olsen e WandaVision

L'attrice ha raccontato anche qualche aneddoto sulla serie tv di Disney+, WandaVision. “Uno dei miei momenti preferiti è legato a quando stavamo girando il terzo episodio, quello ambientato negli anni ’70. Sono davvero incinta e affronto l’intera gravidanza in 30 minuti. Mi si dovrebbero rompere le acque e poi doveva piovere dentro la casa bagnando me e Paul Bettany. E ci hanno detto che sarebbe stata acqua calda, e potevamo fare solo un ciak… Ma era gelata! Non so cosa sia accaduto, ma è stato divertente. E ho provato la sensazione di dover lavorare velocemente e girare molto materiale in un giorno. Solo che l’unica cosa che potevamo fare era affrontare la giornata ridendo”.