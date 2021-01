WandaVision, il trailer finale e un nuovo poster

Si avvicina il 15 gennaio 2021 , data del caricamento su Disney + di “ WandaVision ”, serie TV Marvel che introdurrà ufficialmente la fase 4 del MCU. I fan non vedono l’ora di poter ritrovare Elizabeth Olsen e Paul Bettany , che verranno scaraventati all’interno di una dimensione parallela. L’atmosfera per gran parte dello show sarà quella tipica degli show degli anni ’50.

A un passo dall’esordio, i Marvel Studios hanno diffuso il trailer finale della serie, che mostra come lo show andrà a unire azione e comicità, il tutto all’interno di un calderone ricco di mistero. I protagonisti dovranno infatti riuscire a comprendere d’essere all’interno di una dimensione parallela. Al suo esterno sarà però possibile per Visione restare in vita? Tante le domande e grande la curiosità. Le prime reazioni della critica americana sono state esaltanti, il che fa di certo ben sperare.

Wanda Maximoff è addolorata dalla morte del suo amore, Visione, ucciso da Thanos in “Avengers: Endgame”. A venirle incontro è però un personaggio misterioso. Si tratta di una donna di nome Agatha, che la scaraventa in una dimensione parallela.

Qui può ritrovare Visione, col quale vive serenamente in un ambiente che ricalca quello degli show degli anni Cinquanta. I due sono felici e hanno due bambini, che rappresentano il vero obiettivo di Agatha. La donna è diventata la loro vicina di casa e mira a rapire i figli di Wanda e Visione, una volta cresciuti. Tutto ciò accade in breve tempo, considerando come questa dimensione non rispetti le stesse leggi del mondo reale.

All’esterno proseguono le indagini dell’agente dell’FBI Jimmy Woo, affiancato da Darci Lewis e da un’ormai cresciuta Monica Rambeau. Il loro obiettivo è scoprire il più possibile su Agatha. Si ritroveranno però a essere imprigionati a loro volta nella dimensione parallela.

Ecco il cast principale della serie TV: