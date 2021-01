Wandavision, le prime foto della serie Marvel in arrivo il 15 gennaio

6/14

Wanda Maximoff, nota anche come Scarlet Witch, compariva per un cameo in Captain America: Winter Soldier, per poi avere un ruolo più di rilievo in Avengers: Age of Ultron. Sorella gemella di Quicksilver, mutante dotata di numerosi superpoteri, in principio è una supercriminale, ma diventa poi una preziosa alleata degli Avengers.