WandaVision, lo spot esteso della serie TV: le scene inedite

La nuova serie TV Marvel darà il via alla fase 4 dell’MCU. L’arrivo su Disney + è previsto per il 15 gennaio 2021

Si parla molto di multiverso, che potrebbe rappresentare il grande elemento distintivo della nuova linea narrativa post “Avengers: Endgame”. Grande attesa in tal senso per “Spider-Man 3” con Tom Holland, che potrebbe riunire sullo stesso set Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Marvel ha diffuso un nuovo spot dedicato all’attesissima serie TV “WandaVision”, con scene inedite per aumentare l’hype dei fan. I due protagonisti si ritrovano a vivere un’esistenza che pare estratta da una sit-com del passato. Si adattano ben presto alla vista in provincia, facendo amicizia con la propria vicina di casa e creando una propria famiglia. Tutto sembra perfetto, al punto tale da essere irreale e i due paiono rendersene conto.

WandaVision, trama e cast

Lo show dovrebbe riprendere dall’immediato post “Avengers: Endgame”. Wanda deve fare i conti con la depressione scaturita dalla morte del suo grande amore, Visione. Thanos lo ha ucciso per impadronirsi di una delle gemme dell’infinito.

Stando alle prime indiscrezioni, e a quanto mostrato dal trailer e dallo spot, la donna dovrebbe incontrare Agatha. Una totale sconosciuta pronta a offrirle un patto a dir poco stuzzicante. Può ridarle Visione, spedendo i due innamorati all’interno di una dimensione parallela. Lontano da tutto e tutti, la coppia vive serena, con Agatha che diventa la loro vicina di casa.

La donna ha però un piano ben preciso. Intende tenere d’occhio i due e attendere che i figli che hanno avuto diventino grandi. A quel punto sarà pronta a far fuori Wanda e prendere i due pargoli, dotati probabilmente di incredibili poteri. Un elemento importante sarà rappresentato dalla gestione del tempo. In questa dimensione gli eventi si svolgono rapidamente. In un lampo ecco che Wanda è incinta di svariati mesi, quasi pronta al parto.

Non viene perso però contatto col mondo reale, almeno per quanto riguarda gli spettatori. All’esterno di questa bolla vi è l’agente dell’FBI Jimmy Woo che, insieme con Darci Lewis e una cresciuta Monica Rambeau, proverà a scoprire il più possibile sul conto di Agatha. In breve tutti loro verranno risucchiati in questo mondo parallelo.

Ecco il cast principale della serie TV: