Love And Death, Elizabeth Olsen protagonista della nuova serie tv

Love and Death, i dettagli della produzione

Lesli Linka Glatter firmerà la regia della nuova serie TV incentrata sul celebre caso di cronaca nera. La produzione si baserà sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs.

Love and Death ruoterà attorno a due coppie solite trascorrere la vita tra chiesa e routine in una piccola città di provincia del Texas. Elizabeth Chase Olsen, questo il nome all’anagrafe, avrà il compito di interpretare Candy Montgomery.