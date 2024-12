Pranzi e cene solidali, giocattoli e libri "sospesi", linee telefoniche da chiamare per sconfiggere la solitudine. A Natale, le iniziative incentrate ad aiutare il prossimo si moltiplicano e il periodo delle festività sembra incoraggiare molti ad attivarsi nel sociale. "Questo è il momento dell'anno in cui ci si ricorda degli altri: raddoppiano le offerte e i volontari in nostro aiuto" commenta Paolo Valente, vicedirettore della Caritas Nazionale. Quindi è vero che a Natale siamo tutti più buoni?