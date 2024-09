Bonus Befana, arriverà a dicembre: 100 euro netti

L'aiuto per le famiglie con redditi medio-bassi, con coniugi non separati e figli a carico, quest'anno arriverà prima e non sarà tassato come in passato. La misura sarà anticipata grazie al buon andamento delle entrate fiscali. Altri interventi per ridurre le imposte sono legate alle risorse che si riuscirà a trovare per la manovra ascolta articolo

Sarà anticipato a Natale quello finora conosciuto come Bonus Befana. La conferma arriva dal viceministro all’Economia Maurizio Leo che aggiunge che l’aiuto sarà di 100 euro netti, e non come l’ultima edizione quando bisognava pagarci le tasse riducendone l’entità. Chi potrà avere l'aiuto L’aiuto, in arrivo a dicembre (forse con la tredicesima), non sarà per tutti. Ricalcherà lo schema della scorsa edizione, quindi solo per le famiglie di lavoratori dipendenti, con coniugi non separati, con figli a carico e un reddito medio-basso, cioè compreso fra 8.500 e 28mila euro lordi annui. Esclusi, dunque, coloro che hanno guadagni rasoterra e che, come di consueto, sono esantati dal versare le imposte.

I beneficiari: un milione di famiglie A conti fatti si tratterebbe di un milione di beneficiari, per un costo di 100 milioni, e Leo spiega, nel corso di "Telefisco" del Sole 24 Ore, che darlo prima è possibile perché le entrate fiscali vanno bene. Nei primi sette mesi del 2024, lo Stato – secondo il Tesoro - ha incassato 19,2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma trasformare la misura da Bonus Befana a Bonus Natale è anche una questione di bilancio: per quanto l’esborso per le casse pubbliche sia modesto, non finirà per pesare sulla manovra per il 2025, per la quale la caccia alle risorse è in corso.