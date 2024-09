Manovra 2025, cosa prevedono le regole del Patto di stabilità Ue

Introduzione

Il nuovo Patto di stabilità e crescita introduce sul deficit la soglia dell'anti-crisi dell'1,5% del Pil, ma concede qualcosa a Paesi come Italia, Belgio, Grecia, Francia o Spagna, che hanno debiti elevati.

I governi potranno concordare con Bruxelles un piano di rientro che va da 4 a 7 anni in cambio della messa in campo di riforme per crescita e conti sostenibili. Entro il 20 settembre l’Italia dovrà presentare alla Commissione europea il Piano strutturale di bilancio di medio termine, introdotto dal Patto stesso.