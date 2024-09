Testo unico sulla riscossione, cosa sappiamo sul provvedimento: novità

Introduzione

Il Consiglio dei ministri, nei giorni scorsi, ha approvato in via preliminare il Testo unico sui versamenti e la riscossione, che ora dovrà superare l’esame delle Commissioni tecniche prima dell’approvazione definitiva.



Si tratta del quarto degli otto testi unici previsti dalla delega fiscale e ha l’obiettivo di semplificare le disposizioni che già esistono, che si trovano in diverse fonti legislative compilate nel corso degli anni, per cercare di riordinare, sfoltire e armonizzare le norme. Tra le novità, le maggiori possibilità per i contribuenti di rateizzare i debiti con il Fisco e l’ambizioso progetto di “svuotare” il magazzino degli arretrati