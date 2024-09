Fisco, adempimento collaborativo al via: ecco come fare

Introduzione

Il decreto ministeriale del 31 luglio indica la procedura consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, che punta a instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra amministrazione finanziaria e società. Entra in vigore dal prossimo 25 settembre ed è ora in Gazzetta ufficiale.

Nello specifico, i contribuenti che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità possono sanare spontaneamente la propria situazione